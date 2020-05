¡Traicionaron a Layún!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los problemas dentro de los vestidores de la Selección Mexicana han sido una constante en los últimos años. Sin embargo, los rumores poco a poco van disipándose con las palabras de jugadores que ya no tienen mucho que perder.



Tal es el caso de Miguel Layún, cuyas esperanzas de volver a enfundarse en los colores del Tri prácticamente se han esfumado. Gerardo Martino ya no lo toma en cuenta y, por si fuera poco, los rumores de sus problemas con sus compañeros se volvieron oficiales.







"Hablé con la gente que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa, quiero pensar que todo está resuelto. Con la gente que yo señale en su momento después de la final de liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos", sentenció Layún.



De la misma manera, el lateral de Monterrey confesó que existen muchas personas de la Selección que lo decepcionaron. "Me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo. Con el paso de los años te vas dando cuenta de que no todas las relaciones son como tú pensabas", añadió.