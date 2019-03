Tráiler arrolla y mutila a hombre

Completamente mutilado fue localizado el cuerpo de un hombre, sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del poblado Santo Tomás.El hallazgo del cadáver se registró minutos antes de las 21:00 horas del martes, cuando vecinos del sector escucharon un derrape y al salir de sus hogares para ver lo que sucedía, encontraron en medio de la carretera el cuerpo del hombre decapitado y con las extremidades cercenadas.De inmediato los testigos del hecho dieron parte a las autoridades, a través de Servicio de Emergencias 911, y hasta el lugar acudieron los agentes de la Policía Municipal, de Fuerza Coahuila y de la Policía Ministerial, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo.El área fue acordonada por los agentes en espera del personal de la unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía para la recopilación de evidencia y la posible identificación de la víctima.A simple vista, los peritos le apreciaron al cuerpo desprendimiento de cabeza, pies y brazos, sin que lograran tomar señas particulares debido al estado en que fue localizado el cadáver. El ahora fallecido vestía únicamente un pantalón en color claro, sin camisa o calzado.Entre las pertenencias no portaba alguna credencial oficial con la que se lograra su identificación, por lo que fue trasladado a las instalaciones de Servicio Médico Forense, en calidad de no identificado.Se espera que en las próximas horas se realice la práctica de la necropsia, en la que se determinará la causa formal de la muerte.Según las primeras evidencias, se dijo que fue el operador de un tráiler quien arrolló el hombre y tras el accidente, se dio a la fuga con rumbo desconocido.Los testigos del hecho no lograron proporcionar a las autoridades mayores datos del tráiler que presuntamente le provocó la muerte al hombre.La carpeta de investigación ya fue abierta por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios.