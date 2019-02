Tráiler cargado de azúcar se voltea en la Mty-Sal

Mientras circulaba a exceso de velocidad, un tráiler protagonizó una aparatosa volcadura, durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de la carretera Monterrey-Saltillo.Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 1:00 horas sobre el kilómetro 24, cuando la pesada unidad con matrícula 700-YG-7 de la empresa Grupo ED se dirigía a la ciudad de Saltillo cargada con cajas de azúcar.Al pasar sobre una pronunciada curva, la inercia de la velocidad provocó que el operador perdiera el control de la unidad, saliéndose del camino hacia el acotamiento.En una brecha, la cabina del tráiler quedó destrozada y el tonelaje de la carga ocasionó que el remolque se rompiera, dejando salir el contenido que quedó regado por todo el camino.La fuerza desmedida del percance le provocó múltiples heridas al camionero, mismas que lo hicieron perder el conocimiento por algunos minutos, antes de que recibiera auxilio.Elementos de la Policía Federal se presentaron para tomar conocimiento del siniestro y abanderar el área afectada a fin de evitar otro percance. Por fortuna el camión no obstruyó la vía.Al percatarse del estado del conductor, los uniformados solicitaron apoyo por parte del cuerpo médico de Bomberos en Ramos Arizpe, quienes no tardaron en presentarse al lugar.Tras ver las múltiples heridas del conductor, los rescatistas no perdieron el tiempo y trasladaron rápidamente al convaleciente hombre a un nosocomio de la localidad de Saltillo.Mientras que los agentes encargados de valorar la situación, realizaron las maniobras pertinentes para remover el armatoste de la zona, lo cual demoró al menos cuatro horas.Posteriormente las autoridades se entrevistaron con la agencia aseguradora representante de la empresa para esclarecer las causas del percance y llegar a un acuerdo de la situación legal del responsable.