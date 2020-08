Tráiler sin frenos ¡desata el terror! en Monclova

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- “El otro chofer se quedó sin frenos, en eso me quiso rebasar pero como venía otro tráiler de frente, fue donde me terminó chocando”, narra un trailero que fue impactado por un compañero de oficio la mañana ayer sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura del 105 Batallón de Infantería.



Por suerte en este titánico percance no hubo desenlace trágico como el ocurrido hace unos días en “La Curva del Diablo”, pero una falla mecánica en un quinta rueda estuvo a nada de originar otra tragedia.



El golpe hizo que ambas unidades quedaran con sus recipientes de combustible dañados y se empezara a derramar diesel, por lo que se tuvo que acordonar el área de inmediato, también por suerte ninguna chispa dio vida a algún siniestro.



Con premura elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Frontera se trasladaron al lugar para empezar con las maniobras, pues sí era un riesgo latente que el diesel se estuviera derramando de estos enormes vehículos.



Por otra parte, José David Pérez Chacón, de 28 años de edad, mencionó que él se dirigía un centro comercial en el municipio del riel para realizar una entrega, pero desafortunadamente no pudo llegar debido a que un compañero de oficio se quedó sin frenos y lo terminó chocando.



Mientras tanto, Gilberto Vázquez, de 31 años de edad, chofer de un Kenworth en color blanco, de la empresa MANA, indicó que provenía de Ramos Arizpe con destino a Gómez Palacio, Durango para hacer la entrega de sosa cáustica.