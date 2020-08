‘Trajeron sus huesos en una maleta’: el drama de los hijos de prisioneros de la Guerra de Corea

Escuchar Nota

Muchos terminaron en campos de trabajo forzado, otros fueron asesinados. Ahora sus hijos luchan por recuperar su memoria.No importa cuánto lo intente.Aquello sucedió hace tres décadas y Lee tenía alrededor de 30 años.Sí se acuerda de lo que había ocurrido antes.Los agentes de seguridad la arrastraron hacia un estadio en una localidad remota de Corea del Sur llamada Aoji. Allí la obligaron a sentarse a esperar bajo un puente de madera.Un camión llegó, se detuvo y bajaron dos hombres escoltados. Eran su padre y su hermano., le contó Lee a la BBC Es en ese momento cuando su memoria comienza a fallar."Creo que estaba gritando. Se me dislocó la mandíbula y un vecino me llevó a casa para recolocarla".El padre de Lee fue uno de cerca de 50 mil prisioneros de guerra que se quedaron en Corea del Norte tras la contienda.A estos prisionerosCuando se firmó el armisticio, el 27 de julio de 1953, los soldados surcoreanos asumieron que pronto habría un intercambio de prisioneros y que serían enviados a casa.Pero un mes después de acordar la tregua, el presidente de Corea del Sur,Quería que las fuerzas de las Naciones Unidas le ayudaran a reunificar el país bajo el control de Corea del Sur.Para muchos, esta decisión complicó la repatriación de los prisioneros surcoreanos al otro lado de la frontera.Cuando los presidentes de las dos Coreas se han reunido a lo largo de los años, los prisioneros de guerra nunca están en la agenda.En el norte, la familia Lee era considerada defectuosa.El padre de Lee había nacido en el sur y peleado junto a las fuerzas de las Naciones Unidas en contra del norte. Aquello era una marca negra en su contra.Tanto el padre como el hermano de Lee trabajaban en minas de carbón, donde los accidentes eran frecuentes.El padre de Lee. Tras trabajar, contaba a sus hijos las historias de su juventud.A veces motivaba a sus hijosa escapar al sur.Pero un día, el hermano de Lee mencionó las ideas de su padre mientras bebía con unos amigos. Uno de ellos lo reportó a las autoridades. En cuestión de meses, el padre y el hermano de Lee estaban muertos.En 2004, Lee se las arregló para huir a Corea del Sur. Allí se dio cuenta del error de su padre:Los soldados que se quedaron en Corea del Norte sufrieron. Les consideraban, que habían luchado en elLes asignaban el estatus más bajo en Corea del Norte, llamado "songbun".Choi era una estudiante estrella, pero le era imposible ir a la universidad por el estatus de su padre. Una vez le gritó:Su padre no devolvió el grito, pero le dijo abatido que su país era demasiado débil para repatriarles.Ocho años después, Choi abandonó a su padre, esposo e hijos y huyó al sur.40 años después, Son Myeong-hwa recuerda a la perfección las últimas palabras de su padre en el lecho de muerte.El padre de Son era un soldado surcoreano.Son huyó en 2005, pero le tomó ocho años traer los restos de su padre desde Corea del Norte. Pidió a sus primos exhumar los restos y llevarlos a un negociante en China.Se necesitaron tres maletines. Dos amigos vinieron, peroSon protestó durante más de un año por el reconocimiento del estatus de su padre como soldado expatriado. Al final, logró enterrar sus restos en un cementerio nacional en 2015.Son descubrió después que su familia pagó un precio terrible por el entierro.Ahora Son lidera la Asociación de Familiares de Prisioneros de Guerra de Corea, un grupo que lucha por un mejor trato a las cerca de 110 familias de soldados surcoreanos que jamás regresaron a casa.A través de una, Son pudo demostrar que era la hija de su padre, lo cual era esencial para reclamar compensaciones de Corea del Sur.Incluso si logran escapar al sur, los hijos de los prisioneros de guerra no son reconocidos oficialmente y muchos de los no repatriados fueron considerados muertos o desaparecidos.Solo un puñado de prisioneros de guerra que lograron escapar al sur recibieron parte de los impagos.En enero, Son y sus abogados presentaron el caso ante el tribunal constitucional, argumentando que las familias de los presos que murieron en el norte habían sido tratadas injustamente y que el gobierno no había hecho nada para repatriar a los presos.