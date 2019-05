Trajimos soldados cubanos… Perdón, se me chispoteó: Maduro

Aunque el régimen chavista lo siga negando, ya no es un secreto que miles de agentes cubanos se encuentran infiltrados en la dictadura venezolana. Este jueves, durante un acto de graduación de "médicos comunitarios" en Caracas, Nicolás Maduro protagonizó un particular momento."Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos", manifestó el dictador chavista. Algo que se sabe, pero el régimen lo niega. No obstante, rápidamente corrigió el acto fallido: "Perdón, se me chispoteó. 500 soldados de la salud", aseveró, esbozando luego una carcajada."Batas blancas, vienen con sus uniformes, batas blancas. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales", agregó.Maduro instó a los presentes a "hacer más con menos y ampliar la captación de jóvenes en todo el país para que vengan a estudiar la medicina integral comunitaria".El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron su repudio por la injerencia cubana que existe en el seno del régimen venezolano.Tal es la influencia cubana que muchos consideran que la dictadura sobrevive gracias la asesoría de inteligencia y militar del régimen castrista.Incluso, el gobierno de Donald Trump reveló el pasado 30 de abril, luego de que Juan Guaidó lanzara la fase final de la Operación Libertad, que "Maduro tenía un avión listo para irse a Cuba". Pero "los rusos le dijeron que debía quedarse", aseguró en ese momento el secretario de Estado, Mike Pompeo.En las últimas semanas el propio Trump advirtió que si las tropas cubanas no se retiran de Venezuela ordenará un embargo total a la isla."Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente las operaciones militares y cualquier propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un embargo total y completo, junto con las sanciones de más alto nivel, se impondrá en la isla de Cuba. ¡Ojalá que todos los soldados cubanos regresen a su isla de manera rápida y pacífica!", indicó el mandatario norteamericano el mismo día que Guaidó encabezó un alzamiento militar contra el dictador chavista.