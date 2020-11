Trámite de incapacidad tarda horas en el IMSS Saltillo

Escuchar Nota

Un verdadero viacrucis es al que se enfrentan los trabajadores que requieren tramitar una incapacidad por Covid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a los trámites que les piden hacer de manera presencial a pesar de que se encuentran bajo sospecha de haber contraído el virus del SARS-CoV-2.De acuerdo con derechohabientes que acudieron al módulo Covid en la Unidad Médico Familiar 82 del IMSS, ubicada en el fraccionamiento Urdiñola, para que les dieran la incapacidad tuvieron que pasar varias horas esperando acceder a una consulta donde les dieran un diagnóstico y los documentos necesarios para justificar sus faltas.“En la empresa no me quisieron aceptar la consulta que me hice con un particular, por eso tuve que venir aquí, me pidieron el papel del IMSS y que en mi trabajo me pudieran dar los días; a mí me dijo el doctor que tenía los síntomas de sospecha, y ayer que vino mi hija a sacar la incapacidad le dijeron que tenía que venir yo, y ahorita estoy esperando a que me pasen”, señaló de manera anónima una trabajadora de un restaurante que esperaba una revisión.“Ayer no alcancé consulta y me pasaron para hoy, pero mire la fila que hay, y a parte no te hacen la prueba del Covid aquí, solo te pasan, te checan y te dan las medicinas, así que uno no sabe si tiene el virus o no, y como no tenemos dinero para pagar la prueba en un laboratorio, solo nos quedamos así”, detalló por su parte otro trabajador de una empresa.Aunque existe la opción de realizar el trámite de la incapacidad de manera electrónica a través del portal https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal , no todas las personas cuentan con las herramientas necesarias o logran hacer el trámite, pues uno de los requisitos es contar con una cuenta de banco y tener a la mano su clabe interbancaria.Mientras tanto, las filas en los módulos Covid de las clínicas del instituto son cada vez más numerosas y se espera que se mantengan así por varias semanas más.