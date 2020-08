Trámite para cambio de escuela en Coahuila será hasta el 21 de agosto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Hasta el próximo 21 de agosto los padres de familia que buscan tramitar el cambio de escuela en el nivel básico en instituciones educativas de Coahuila lo podrán hacer e iniciar el ciclo escolar 2021-2021 sin contratiempos.



Por tratarse de una situación atípica por la pandemia, que ha generado movilidad de alumnos inclusive de otros estados y municipios, así como de escuelas particulares a públicas, y por aquellos padres que no realizaron el proceso de inscripción, se abrió un espacio en los procesos para poder hacer las inscripciones y cambios de quienes se encuentran en estas circunstancias.



Los trámites se realizan en un espacio abierto para garantizar la seguridad de los interesados como la explanada de la dependencia y así poder atender a 200 personas por día aproximadamente.



Personal de Protección Civil Escolar para hacer supervisión y recomendaciones pertinentes, como la distancia recomendada y uso de cubrebocas y siguiendo con los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias.



A los padres de familia se les pide tener a la mano documentos como la identificación del menor, la CURP, acta de nacimiento cuando provienen de otros estados y el INE del padre o la madre o tutor.



Otra solicitud a los padres de familia es que además de la escuela de interés para realizar el cambio, consideren otra opción en caso de que el plantel ya tenga los grupos completos.



La Secretaría de Educación garantiza que ningún niño quedará sin estudiar el próximo ciclo escolar.



Fue el pasado 13 de agosto cuando la dependencia estatal inició con estos cambios de instituciones, acudiendo un número importante de padres que buscan cambiar a sus hijos de un plantel a otro, quienes se aglutinaron in respetar la sana distancia.



El Secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, sostuvo que 18 colegios cerrarán sus puertas en la entidad, 12 de ellos de nivel preescolar, tres de primaria y tres de secundaria.



De estos inmuebles 10 son de Saltillo, siete de Torreón y una más de San Buenaventura, de estos planteles educativos 734 alumnos solicitarán su cambio a otras escuelas particulares.



Mientras que mil 100 estudiantes de escuelas privadas pedirán su traslado de un colegio particular a una escuela pública, al momento 500 ya les fue asignada una institución y restan 600 más de ser colocados.