Tranquilizan maestras a niños sin internet

Saltillo, Coah.- Maestras de niños que no presentaron el examen de la SEDU por internet, les dijeron a madres de familia que no es un examen para definir quién pasa o no de año, sino fue solamente un diagnóstico.



Lo anterior luego de que Zócalo Saltillo dio a conocer las historias de Kelsy y otros niños, cuyos padres no tuvieron posibilidades económicas para que accedieran a educación en línea y al examen por internet que aplicó la semana pasada la Secretaría de Educación, por carecer de computadoras e internet, lo cual les tiene en la zozobra de saber si reprobarán año.



Según indicaron las mamás de niños que viven en tejabanes junto a la colonia Mirasierra, las maestras de la primaria Federico Méndez, en la colonia Zaragoza, se comunicaron con ellas ayer para indicarles que el examen por internet no fue para evaluar si pasaban o no de año.



“Nos dicen que fue un examen para evaluar cómo andaban los niños, que no fue como el examen final, que no nos preocupáramos, que no quiere decir que el que no lo presentó ya no va a pasar de año”, reveló Sandra Vélez.