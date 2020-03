Transcurre tormenta sin incidentes mayores

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- No se reportaron daños de consideración a consecuencia de la fuerte tormenta que azotó esta frontera durante la noche del domingo y madrugada de ayer lunes, la cual trajo una pulgada de lluvia en toda esta área inundando calles de niveles bajos.



Comisionados del condado de Val Verde se reportaron sin incidentes de consideración en sus respectivos precintos, mismos que estuvieron durante la noche y la madrugada atentos a las llamadas de emergencia para prestar apoyo a la comunidad.



Afortunadamente no se reportaron incidentes que lamentar y las corporaciones de seguridad solo recibieron llamadas telefónicas en donde se les estuvieron reportando ramas de los árboles sobre las calles y calles inundadas en distintos sectores.



Dentro de los límites de la ciudad sólo se reportaron calles inundadas, pero los oficiales del Departamento de Policía estuvieron cerrando el acceso a estas para evitar que vehículos fueran a quedar varados debido al alto nivel del agua.



Ayer por la mañana el personal tanto del Municipio como también del condado de Val Verde estuvieron trabajando para remover las enormes ramas que estaban sobre las calles, también recorriendo las colonias para verificar que casas habitaciones no hubieran sufrido daños materiales.



La alerta por tormenta y fuertes lluvias se activó cerca de la media noche a través de redes sociales, también del canal de televisión del municipio, para que la comunidad tomara sus medidas de seguridad correspondientes y evitar que estuvieran en la vía pública.