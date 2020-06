Transformación y salvación; fumaba Juan mariguana desde los 10 años

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Mi nombre es Juan, tengo 18 años. Primero le damos toda la gloria, toda la honra a Jesús porque hace más de 5 años por su pura gracia nos liberó, nos transformó, y nos dio una vida nueva”.



“A los 10 años empecé a consumir cigarro, mariguana, resistol ya que había muchos problemas en mi casa. Vengo de una familia completamente destruida donde mi padre era un alcohólico, mamá una mujer amargada, destruida igualmente por el alcohol, por el cigarro y la mariguana”.



Todo eso, asegura, llenó su corazón de rencor e ira contra sus padres y deseaba no haber nacido. Juan comparte su testimonio desde la Casa de Rescate Cristo Vive, en la colonia El Escorial.



“Más de 4 veces me intenté quitar la vida por los problemas que había en mi casa porque nunca tuve el amor de un padre, el amor de una madre, y todo eso me orilló a las drogas”.



Así, perdió el rumbo, se embriagaba y quedaba dormido en la calle, en ocasiones, junto con su padre.



Lastimado en vida, llegó el día en que vio en la calle a unos hombres que compartían el mensaje de Jesús y que Él podía transformar la vida.



Llegó a la Casa de Rescate completamente perdido, sin rumbo, sin destino, sin propósito y Dios lo transformó.



“Acepté a Jesús en mi corazón y Jesús hizo la obra en mi vida, me quitó el deseo de las drogas. Y no solo me liberó de las drogas, sino que Dios transformó mi corazón. Ese corazón de ira, lastimado, rencoroso, Dios lo cambió y puso un corazón nuevo, diferente”.