Transformers se renueva con dos nuevas películas

Ciudad de México.- La casa productora de Transformers, se prepara para la renovación de la franquicia, esto con dos guiones en desarrollo simultáneo; uno de ellos estará a cargo de James Vanderbilt (Misterio abordo, 2019) y otro por Joby Harold (El rey Arturo: La leyenda de la espada, 2017).



Según el portal Variety, los detalles de las próximas producciones aún son vagos, y no se han anunciado directores, sin embargo, es posible que se construyan múltiples historias dentro del universo Transformers y es probable que haya nuevos actores.



La versión más reciente de la franquicia fue Bumblebee (2018), la cual recaudó más de 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, dicho filme se produjo con un presupuesto menor que las películas anteriores.







El último trabajo de Vanderbilt fue la comedia Misterio a bordo (2019) para una plataforma de streaming; mientras que Harold fue productor ejecutivo de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019) y escribió Army of the Dead, dirigida por Zack Snyder.



Transformers es una serie cinematográfica de acción y ciencia ficción estadounidenses, la primera se estrenó en 2007 basada en la línea de juguetes del mismo nombre. La cinta, que combina animación por computadora con acción en vivo, fue dirigida por Michael Bay, con Steven Spielberg como productor ejecutivo.