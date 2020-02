Transportistas se unen a la lucha vs la violencia a la mujer en La Laguna

Escuchar Nota

Conductores del transporte público se unieron a la lucha contra la violencia hacia la mujer, y dieron a conocer que están a disposición para brindar ayuda a cualquier mujer que se sienta amenazada en las calles.son los que hasta el momento han publicado fotos en redes sociales con mensajes de apoyo, tales como: "Debido a toda la ola de inseguridad por la que estamos pasando, decidí hacer esta publicación. Soy chofer de los camiones La Loma #41 y al igual que un colega de transportes Moctezuma me uno para que si alguna vez te sientes insegura o en peligro, no dudes en hacerme la parada o pedirme ayuda”.En el texto también se puede leer que el chofer señala:. Mientras que otro conductor compartió una imagen done se puede observar el letrero que colocó en el camión, que menciona lo siguiente: “la persona que sea sorprendida acosando a las mujeres será castigada”., quienes de inmediato tuvieron una reacción positiva y realizaron comentarios de apoyo y agradecimiento para los conductores de transporte.Con información de El Sol de La Laguna