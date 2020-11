Tras 10 años intentando ser mamá, da a luz a trillizas prematuras en el IMSS

Escuchar Nota

“El servicio y atención que hemos recibido es muy bueno, te sientes acompañada, apapachada y en verdad mis hijas han recibido además de atención médica, mucho amor”, expresó la mamá.



“De 28 semanas son considerados prematuros extremos, de 29 a 32 semanas muy prematuro, y de 33 a 37 semanas, prematuro tardío”, detalló.



“La mami diariamente trae leche materna para ofrecerlas a sus hijas por este medio, dado que, en las primeras semanas no tienen desarrollado el músculo de la succión, sin embargo, el alimento que produce la mamá es ampliamente benéfico para su desarrollo; a partir de la semana 32 se adicionaron fortificadores, con el fin de que el aporte calórico fuera mayor”, apuntó.



informó este martes a través de un comunicado que seen Orizaba, Veracruz., no imaginó que su primer embarazo,, lo sería de trillizas; tampoco que su embarazo fuera9.A los cinco meses de gestación, desarrolló la enfermedad, la cual no presentó complicaciones. Posteriormente, una alza importante en sus niveles de presión arterial fue lo que originó una cesárea de emergencia a las 28 semanas, el pasado 27 de septiembre, nacimientos que se produjeron, con un minuto de diferencia entre cada bebé.En medio de tales eventos inesperados, que por momentos la llenaron de temor al igual que a su esposo y al resto de su familia, contó con el respaldo y apoyo del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, en quienes depositó su entera confianza.Hoy, con dos de sus tres hijas en casa, la madre expresó profundo agradecimiento a quienes han hecho posible el milagro de vida para ella, Alaia, Aisha y Amaya.La neonatóloga adscrita al servicio de Pediatría en el Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, Adriana Chisco Bartolo, explicó queMencionó que, por lo se catalogan como prematuras extremas y ante su inmadurez pulmonar, tuvieron requerimiento de oxígeno (dos de ellas, incluso, con apoyo ventilatorio durante un breve periodo).La neonatóloga explicó que a las tres se les proporcionaron los cuidados necesarios y fueron sometidas a valoraciones oftalmológicas, neurológias y de diversas disciplinas para conocer su condición y establecer tratamientos para favorecer su desarrollo.Detalló la especialista que debido a la inmadurez pulmonar, propia de su nacimiento prematuro, requirieron el uso de surfantantes, (sustancia que normalmente el pulmón produce, pero en estos casos no lo hacen de la forma necesaria para favorecer la oxigenación).Mencionó queque va directo al estómago.Fue el pasado 17 de noviembre cuandoUn día después, gracias a su excelente evolución luego de más de siete semanas de permanecer junto con sus hermanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Amaya, quien al momento de nacer tuvo un peso de 900 gramos, también se fue a casa con un peso de 1 kilo 900 gramos., la más pequeña de las trillizas -pero que a decir de Andrea, la feliz mamá, es la más reactiva- y quien pesó al nacer 740 gramos,, con un kilo y medio de peso a la fecha.De continuar su favorable evolución,