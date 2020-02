Tras acusaciones de abuso, novia de Memo Aponte lo defiende en Twitter

Pt.2. Miedo...¿de que?

De que un wey de 1.63 con la fuerza de una niña (Memo) , ¿me haga algo? Porque perdón si a mi me hicieran lo que ustedes narran, en ese momento me voy y no me vuelve a saber de mi... según sus historias “la manipulación” se repetía en varias ocasiones.