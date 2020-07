Tras amenazas de muerte, AMLO ofrece protección a Alfaro y a Rosario Piedra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección, a través de las instancias federales, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, luego de que ambos dieran a conocer que han recibido amenazas de muerte.



En la conferencia mañanera, el mandatario informó que ordenó establecer comunicación con los afectados con el objetivo de ofrecerles apoyo y dijo que este tipo de situaciones son parte de la transformación que demuestra que su gobierno no pacta con la delincuencia común, organizada, ni la de cuello blanco.



“Que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y, de acuerdo con lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad; que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros y lo mismo en el caso de la presidenta (de la CNDH). No lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad”, dijo.

López Obrador aseguró que en su administración no se protege a ningún grupo para perseguir a otro, ya que se sigue el principio de “que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.



“Nada de que vamos a hacer acuerdo con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar una región, no; hay una línea, una frontera, una raya divisoria entre autoridad y delincuencia”.

─ ¿Algún grupo se ha acercado a ofrecerle un pacto?



“No, no, no... El frío sabe a dónde se arrima”, respondió.



Y es que el Centro Nacional de Inteligencia informó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de amenazas en su contra de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.



En tanto, la ombdudsperson, Rosario Piedra, dio a conocer en conferencia de prensa que recibió amenazas de muerte en su contra y de su familia, lo cual ya denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.



Con información de Milenio.