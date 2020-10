Tras arresto de Cienfuegos, AMLO apunta contra Eduardo Medina Mora, revelan

Escuchar Nota

“Y no significa hacer juicio sumario ni declarar culpables. Eso corresponde a las autoridades y es un proceso, un desahogo. La gente ha sufrido tanto por la prepotencia, el autoritarismo, la corrupción, que es bueno participe, se exprese, se manifieste. Es abrir cauces para establecer una auténtica democracia”, dijo volviendo a retomar su alocución sobre la consulta popular.

“Este acontecimiento (la captura de Cienfuegos) ayuda mucho a entender la importancia de la consulta. Imagínense si la Corte hubiese desechado la consulta y se da este caso ¿cómo queda la Corte? Hecha añicos”.



, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),que implican a altos exfuncionarios públicos en el extranjero.En su conferencia de prensa matutina,, con la consulta popular que solicitó y fue autorizada por la SCJN.El mandatariocuando dijo que había otro caso que no se estaba tomando en cuenta:“Hay otro caso que no se tomó en cuenta y tiene que ver con el cuidado de las instituciones: la renuncia del ministro Medina Mora. Porque con todo esto (los casos García Luna y Cienfuegos) hay asuntos que están pendientes. Él fue procurador cuando Rápido y Furioso, todas esas investigaciones están abiertas”.Siguió:El tema de la consulta popular para decidir si se investigan políticas del pasado, fue abordada hoy por el mandatario, a partir de la detención del general Salvador Cienfuegos.El mandatario inclusiverelacionó en un punto el asunto con movimientos como el del Frente Nacional Anti AMLO (Fena) que a su parecer defienden la corrupción y abundó en el caso Medina Mora en relación a los casos García Luna y Cienfuegos, que en otro momento de la conferencia de prensa informó, están relacionados.“Imagínense: un ministro envuelto en procesos o indiciado ¿cómo queda la institución? Por eso fue muy buena la decisión que tomaron de que se retira (Medina Mora) y no está declarado culpable, sino actúa con prudencia, se cuida la institución, el Poder Judicial, la Suprema Corte… esa es la manera de renovar la vida pública del país”.