Tras brutal golpiza, menor se debate entre la vida y la muerte en Saltillo

Saltillo, Coah.- Entre la vida y la muerte se encuentra un menor de tan sólo 16 años de edad el cual fue golpeado brutalmente por un hombre sobre el bulevar Otilio González durante la madrugada del domingo.



Los hechos se registraron minutos después de las 3:00 horas sobre la vía en mención en su cruce con la calle Berberisco, cuando miembros de pandillas rivales comenzaron una fuerte riña campal.



Como resultado del enfrentamiento, el adolescente de 16 años de edad resultó con múltiples lesiones provocadas por un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien le provocó heridas mortales en su cabeza.



Rápidamente elementos de distintas corporaciones de seguridad se concentraron en el lugar, gracias a la vigilancia que se encuentra en el sector y que actuó de manera efectiva.



Las maniobras a cargo de los uniformados lograron la captura de uno de los presuntos responsables de las lesiones provocadas al jovencito, ya que este tenía la ropa ensangrentada.



El lesionado identificado como Héctor Alexander, fue llevado de manera urgente a las instalaciones del Hospital General, por paramédicos de la Cruz Roja.



Desafortunadamente en dicho nosocomio no recibió atención médica, ya que supuestamente el personal de la institución mencionó que no había doctores ni especialistas.



Por ese motivo Alexander fue trasladado rápidamente a la clínica número dos del Instituto Mexicano del seguro social en donde tampoco recibió atención alguna, al no contar con seguro médico.



Finalmente y luego de haberle negado la atención en dos instituciones diferentes, el menor fue llevado al Hospital Universitario en donde rápidamente fue intervenido ya que se encontraba en estado crítico.



Hasta el momento su estado de salud se reporta como grave, mientras que el personal médico trabaja arduamente a la espera de un avance significativo que lo ponga fuera de peligro.