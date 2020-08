Tras cancelación varios dinos se quedarán sin ir a Canadá

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La cancelación de la temporada 2020 de la Canadian Football League esfumó el sueño de los mexicanos en ir a una de las mejores ligas de futbol americano profesional en el mundo.



Desde mayo debió comenzar la temporada regular de la CFL, pero en Canadá también ha pegado duro el Covid y esto provocó que se detenga todo el deporte profesional y de conjunto, especialmente el futbol americano.



Aunque no se ha hecho oficial, medios canadienses han indicado que el anuncio llegará pronto y de esa manera los mexicanos que acudirían al try out entre la LFA y la CFL se perderán la campaña.



Uno de esos mexicanos es el caso del saltillense Gerardo Álvarez, quien aún pertenece al BC Lions de Columbia Británica, en donde estuvo el año pasado, a pesar de no tener minutos de juego, sin embargo, sigue dentro del equipo.



De hecho ya había una selección de seis jugadores de los Dinos de Saltillo que estarían como prospectos para los equipos de la CFL, pero con esto la oportunidad se ha ido por el caño ante la cancelación del torneo de este año.