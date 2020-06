Tras cinco meses de cuarentena por Covid-19 hombre sube 100 kilos de peso

Escuchar Nota

Este señor se pasó, 100 Kilos de +, estos son efectos colaterales del Coronavirus. Yo apenas subí 20 libras, debo bajar 50. https://t.co/GdPrPDsRa0 — Roberto Rosario M. (@RRosarioMarquez) June 16, 2020

por la pandemia de coronavirus COVID-19.en la que presuntamente se originó el primer brote de la nueva enfermedad; además, apenas tiene 26 años y mide 1.70 metros.Zhou ‘N’ fue trasladado de emergencia al Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, pues llamó a urgencias para informar que tenía dificultad para moverse y no había podido dormir en 48 horas seguidas.y antes del confinamiento ya luchaba contra la obesidad:Cuando se levantaron las restricciones para salir, Zhou ‘N’ no pudo hacerlo porque no podía moverse debido a que aumentó hasta los 280 kilos.El incremento de peso también le generó problemas cardiacos y respiratorios, por lo que ahora es atendido y se espera a que pierda por lo menos 25 kilos para poder someterse a una cirugía de disminución.Hasta el momento se desconoce por qué Zhou ‘N’ aumentó 100 kilos en el tiempo que estuvo en cuarentena en Wuhan, pues la dieta que seguía no se hizo pública.Información de Radio Fórmula