Tras contener Covid-19, China registra 115 millones de viajes durante puente

Pekín.- Los turistas chinos llevaron a cabo más de 115 millones de desplazamientos a nivel nacional durante el puente del Día del Trabajo, que finaliza hoy, según datos oficiales citados por la prensa local.



Las estadísticas del Ministerio de Cultura y Turismo indican que la facturación en el sector turístico durante este período vacacional fue de 47 mil 560 millones de yuanes (6 mil 734 millones de dólares).



Estas cifras, no obstante, muestran una recuperación de esta industria, muy golpeada por la crisis del coronavirus, aunque no de forma completa.



Y es que, pese a que este año el puente del Primero de Mayo durase un día más que el año pasado (cinco, el más largo desde 2008), el número de desplazamientos cayó un 41% en comparación con los registrados en esas vacaciones en 2019.



Así pues, los ingresos turísticos sufrieron una contracción que fue aún mayor, de prácticamente el 60% interanual.



Estos datos parecen confirmar las previsiones de los analistas, que pronosticaban viajes de menor duración y a destinos de proximidad debido a que, pese a que la Covid-19 parece bajo control en China, el consumo todavía no se ha recuperado y muchos temen un posible rebrote.



También están en línea con las expectativas del Gobierno, que había cifrado en 117 millones su pronóstico de desplazamientos turísticos para esta festividad, la primera ocasión para la mayoría de ciudadanos del país de llevar a cabo viajes de ocio desde que comenzó la pandemia.



Más de tres cuartos de los alojamientos turísticos de China habían abierto sus puertas en preparación para el puente, según datos ofrecidos a finales de abril por agencias de viajes locales.



Otro factor a tener en cuenta es que solo el 70% de las atracciones turísticas del país abrieron sus puertas al público y que, para evitar aglomeraciones, las autoridades limitaron al 30 % el aforo máximo.



En las últimas 24 horas, según el último parte de la Comisión Nacional de Sanidad, solo se ha detectado un nuevo caso de coronavirus en el país, en un viajero procedente del extranjero que llegó a la ciudad oriental de Shanghái.