Tras coronavirus, reabren playas de Los Cabos

“A partir de hoy (15 de junio), las familias cabeñas, las familias locales, podrán disfrutar de un día diferente, después casi tres meses de permanecer en casa y con ganas de acudir a refrescarse en las cristalinas aguas en alguna de las playas del municipio que ya se encuentran abiertas a partir de hoy lunes 15 de junio”, expresó la alcaldesa.



"¡Tenemos las playas más limpias del país!", resaltó el funcionario municipal, quién espera que no se tengan fuertes lluvias huracanadas, “porque generan residuos que bajan de la sierra en estos momentos se tiene unas playas muy limpias en su totalidad y listas para ser revisadas”.



.- Luego de permanecer casi tres meses cerradas por la pandemia de, hoy por la mañana se reabrieron once playas públicas deLa alcaldesa de, reabrió las distintas playas, las cuales en su mayoría tiene la certificaciónPrecisó que la apertura de las playas de, “tendrán un horario de estancia de 10:00 de la mañana a 18:00 horas de la tarde, todos los días. De igual forma para los prestadores de servicios marítimos, ya que al haber turismo que le agrada embarcarse en una gran aventura náutica, en embarcaciones recreativas que suelen llevar a los grupos de visitantes a playas como el, principalmente para tener una gran variedad de atractivos”.Las playas que a partir de hoy estarán abiertas, las cuales son:, entre otras que son las más frecuentadas por las familias locales y por el turismo que llega a ese municipio.El director, Erick Santillán, afirmó que mantendrán la vigilancia en estas áreas de recreo, con el fin de no tener aglomeración de gente en un mismo punto,Por su parte el, destacó que todas las playas que hoy se reactivan, “tienen en puerta la visita de verificación de playas por el Instituto Mexicano de verificación y certificación INC y también por Blue Flag; las fechas se tenían en espera, para ser atendida una vez que se levantara la contingencia, para poder realizar la revisión, valoración y certificación”.Información por Milenio