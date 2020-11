Tras cuatro meses hospitalizado por covid-19, Toño Mauri será dado de alta

Escuchar Nota

Ciudad de México.-Un actor de telenovelas que tiene muy preocupados a sus fans es Tono Mauri, quien a pocos meses de que comenzósin embargo, su caso se complicó y fue hospitalizado. Afortunadamente, después de cuatro meses de permanecer en cama, pronto será dado de alta.io a conocer que afortunadamente su caso ha mejorado tras pasar poco más de 16 semanas hospitalizado a causa de la covid-19.El también actor desmintió que hayan intubado a su padre; sin embargo, aclaro que sí estuvo en terapia intensiva.Aunque Carla Alemán Magnani, su hija Carla Teresa y su hijo Antonio también padecieron la contagiosa enfermedad; ninguno requirió los cuidados especializados que el galán de telenovelas necesitó ante los síntomas de coronavirus que posteriormente se convirtieron en una complicación importante.“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, confesó Toño Mauri el pasado mes de julio en el programa “Venga la alegría”.Esto fue lo que reveló Toño Mauri sobre su padreLos conductores del programa de Televisa se mostraron preocupados por la salud de Mauri, pero al mismo tiempo felices al revelar que ya se encuentra en fase de recuperación y pronto podría salir del hospital .Toño Mauri se encuentra hospitalizado en Miami, donde reside junto con su familia, quien en tomo momento se ha mantenido al pendiente de su salud y bienestar.Reveló que lo monitorearon de manera frecuente y las complicaciones no se agravaron de manera trágica.El hijo del actor también compartió que se sienten aliviados, al saber que ya no quedan secuelas que pongan en riesgo a su padre.