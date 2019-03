Tras desaparición de migrantes, cesan a 30 agentes del INM

El delegado Federal, José Ramón Gómez Leal, informó que fueron dados de baja 30 agentes del Instituto Nacional de Migración por estar implicados en casos de corrupción.“Van arriba de 30 personas que han causado baja y tengo entendido que es porque no estaban ejerciendo bien sus funciones y van a empezar a darse más cambios la próxima semana”.Dijo desconocer que cargos tenían las personas cesadas, pero aceptó que hace falta personal y que en breve se contratará después de que éstos sean capacitados.Los despidos ocurrieron después del caso del 7 de marzo, cuando un grupo armado se llevó a 22 pasajeros que viajaban en un autobús de línea foránea y que aparentemente son extranjeros.El camión de la empresa Transpais salió de Tampico y circulaba sobre la carretera a Reynosa donde tendrá su arribo final. Al ir entre los tramos de San Fernando y el ejido Palo Blanco, aparentemente, unos individuos que andaban a bordo de unas camionetas les cerraron el paso y procedieron a bajar a las personas para llevárselas rumbo al norte sin saberse más de ellas.Después que el Gobierno Federal tuvo conocimiento del caso, ordenó un operativo de búsqueda en conjunto con autoridades estatales.El delegado señaló que para evitar otro caso van a implementar la estrategia de colocar personal de migración en los puestos de control tanto de SEDENA, SEMAR y Policía Federal Preventiva."La idea es reforzar en los puntos donde ya hay seguridad por parte del gobierno estatal y federal, la SEDENA no tiene la facultad de detenerlos, eso apenas con personal de Migración, lo que se quiere es que no lleguen hasta la ciudad porque ahí es más difícil detectarlos” explicó.Tamaulipas es un estado de paso obligatorio para los migrantes y en lo que ha sido solo seis días las autoridades han interceptado a 178 migrantes de Centroamérica y de México.