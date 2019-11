Tras desaparición masiva en Sinaloa; un alcalde se va de ‘shopping’

Después de la alerta por los rondines de gente armada en bares de, el alcalde de Ahome,pidió nueve días para ausentarse de sus deberes frente al gobierno del municipio de Ahome.Y mientras los jóvenes no quieren salir de noche por miedo a encontrarse con gente armada, al alcalde se le pudo ver relajado enEn un video que tomó uno de los mochitenses que se encuentra de compras en espera delcuando se rebaja toda la mercancía en las tiendas, se le puede ver sentado en una silla ubicada en el área de comida del lugar.Aunque no se le ve muy bien la cara porque siempre está con el celular, los que lo vieron aseguran que sí es él. Incluso otro empresario mochitense lo encontró cuando iba por carreteraAunque anda de compras, se le puede ver con zapatos. Viste camisa blanca y chamarra negra.En el centro comercial, ubicado en el centro de, confluyen prestigiadas marcas de ropa, joyería, perfumería, etc.En cambio, aquí en Ahome los jóvenes han denunciado a gente armada en los bares y restaurantes de la ciudad. Incluso han subido videos. Aún así, el alcalde Billy Chapman ha preferido no hablar y dejar con la palabra en la boca a los reporteros en ese tema.Después, por la alarma que ha provocado la desaparición de siete jóvenes y la aparición de dos muchachas, ni él, ni el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, ni elhan dicho nada. Sólo dicen que “sus policías no ven nada”, ni hay denuncias de los familiares.