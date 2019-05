Tras detención de Ancira, Fiscalía cita a directivos de AHMSA

Luego de que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, fuera detenido ayer en la isla española de Palma en Mallorca, representantes de la empresa fueron citados a una reunión en la Fiscalía General de la República."Nos citaron una junta el día de hoy a las 12 del día en la Fiscalía, es lo único que tenemos", dijo Francisco Orduña, director corporativo de Comunicación de AHMSA en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.El directivo calificó la detención de Ancira como "de una nebulosidad perversa", pues dijo que en toda su vida nunca "había visto un caso tan turbio como éste"; además, reiteró que la venta de la planta de Agro Nitrogenados a Pemex fue una operación "absolutamente regular".Explicó que Ancira se encontraba en España como parte de un viaje familiar que inició el sábado, y dijo que su detención fue una sorpresa, debido a que nunca les hicieron ninguna consulta y "no hubo derecho al debido proceso".Finalmente, criticó que no exista una comunicación directa ni comunicación oficial y que todo lo que AHMSA sabe lo haya recibido a través de comunicados de prensa. "Estamos plenamente seguro que esto no tiene ninguna base legal", concluyó.