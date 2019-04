La Biblia de la Comunicación Eficaz, tras el mensaje correcto

La comunicación es una de las necesidades humanas más importantes. Decir algo y saber cómo hacerlo de manera correcta es esencial, especialmente para quienes se dedican a este rubro. Es ahí donde Ana Ugalde, consultora con más de 18 años de experiencia, puede ayudar gracias a su libro La Biblia de la Comunicación Eficaz (Paidós, 2019). Los voceros ya sea políticos, empresariales, o simplemente personas que buscan promocionarse, deben conocer los secretos de cómo lanzar un mensaje.Este libro es un manual para conocer los problemas y retos a los que pueden enfrentarse quienes necesiten hablar, o cómo dice la autora, “hay un sinfín de personajes dentro del mundo político, artístico y empresarial que viven preocupados por el momento a presentar su papel de vocería”.El libro de Ugalde es una obra que cumple con una metodología creada expresamente para apoyar a quien necesite alzar la voz de manera eficaz ante el público que lo mira, escucha o lee.“Este libro está enfocado a todas aquellas personas que deseen ser buenas comunicadoras, pensando en los voceros por su papel oficial, pero es también sumamente útil para las personas que tenemos oportunidades de ser comunicadores eficaces, sin necesidad de tener un papel de vocería, si realizan presentaciones públicas con cierta frecuencia.“Esta presencia pública abarca también a las personas jóvenes que son nativos digitales y se manejan por las redes sociales. Es una guía que puede ayudar a conocer cómo se construye la marca-persona de cada quien y cómo puede utilizarse para la relación que se establecerá”, explicó Ugalde en entrevista con Zócalo.El siglo 21 avanza y entre sus cambios principales se dieron la relación digital e hiperconectividad del mundo. Ahora es casi un hecho que la presencia que se tiene en las redes sociales influye también en cómo los usuarios se desarrollarán en su vida diaria. Un ejemplo base es que muchas empresas realizan investigaciones en estas comunidades digitales para conocer a las personas que desean trabajar en ellas, y a partir de ahí decidir si serán elegidos o no.Ugalde señala que la manera en que la información se maneja actualmente está más abierta a todo. Ya no es necesario esperar a un evento de vocería para conocer esa información, lo que sí es necesario es saber cómo manejarla para dar el mensaje correcto. Se ha cambiado de una dosificación vertical, que descendía por niveles hasta el público, a una horizontal en la que es más común que esté al alcance de todos, explicó la autora.“Lo que vivimos en la revolución digital cambió todo el panorama de la comunicación. Lo que sucede ahí es algo que nos afecta todos los días como voceros de manera muy particular. A principios de este siglo la comunicación era mucho más vertical, ya que los medios podían dar una información a través de lo que comunicaban los voceros y esto era lo que conformaba la opinión pública.“Este cambio ha hecho que todos seamos voceros de nosotros mismos, todo eso a raíz de las alternativas digitales, se ha vuelto más horizontal. Toda la información que vertemos sobre las redes sociales están conformando nuestra marca personal”, señaló.Para evitar que esta avalancha informativa cubra al vocero hay diversas cualidades que pueden ayudar. Ugalde apunta que la principal es educarse con el entorno de la comunicación, estar al tanto de qué es lo que puede hacer que el mensaje no sea claro, pero también mantener una coherencia y consistencia sin distracciones.Otro consejo que comparte Ugalde es el manejo de las emociones, no dejarse llevar por los sentimientos y sus arrebatos. Pues son a raíz de estos hartazgos emocionales que el mensaje se puede ver contaminado y no sopesado correctamente. Esto puede verse en diversos ejemplos como artistas, deportistas y políticos.Si bien el vocero es el principal jugador en el ajedrez de la comunicación, el otro es el público que recibirá el mensaje. Y así cómo han cambiado las formas de comunicarse, también lo ha hecho la audiencia, apuntó Ugalde.“Ahora cualquiera puede generar corrientes de opinión. Ya no es una empresa o institución, sino una sola persona que da, por ejemplo, su opinión sobre un restaurante. Esto tiene suficiente peso para volverse relevante y viral. Todos esos cambios de la comunicación nos invitan a prepararnos y profesionalizarnos en esta labor”, finalizó.Paidós, 2019256 páginas249 pesos