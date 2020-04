Tras escándalo, hija de Felicity Huffman es aceptada en la universidad

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sophia Macy (@sophmacy) el 26 de Ene de 2020 a las 11:32 PST

El año pasado la actrizestuvo varios meses en el ojo del huracán luego de que se filtrara que pagó, junto con otras 49 personas, 15 mil dólares para que se falsificaran los exámenes de admisión de sus hijos a universidades de élite como Yale, Stanford, Georgetown, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas y Wake Forest.Luego del escándalo y posterior juicio, en octubreMeses después parece que la vida les ha vuelto a sonreír, pues Sophia fue admitida en la Carnegie Mellon University, donde ingresará en otoño para estudiar la licenciatura en teatro, según dio a conocer en su cuenta de Instagram, en la que en su biografía ahora se puede leer: “CMU Drama ’24”, con lo que confirma que se graduará en 2024.La que está más emocionada con la noticia es Felicity Huffman., aseguró una fuente a la revista People.Sobre este escándalo, la actriz siempre aseguró que Sophia jamás estuvo enterada de que pagó los 15 mil dólares para que la aceptaran en una universidad.“Mi hija no sabía absolutamente nada acerca de mis acciones, y en mi forma equivocada y profundamente equivocada, la he traicionado. Esta transgresión hacia ella y el público la llevaré por el resto de mi vida. Mi deseo de ayudar a mi hija no es una excusa para violar la ley o cometer deshonestidad “, declaró Felicity Huffman por escrito a la revista People.