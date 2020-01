Tras explosión en Tlahuelilpan, aumentan casos de ordeña

"Que levanten la mano los que van a ayudar para convencer, persuadir, de que no debe de haber robo de combustible. Que levanten la mano", alentaba el Presidente a los pobladores de Acambay, municipio del Edomex, aledaño a Hidalgo.

"Cobran 70 mil pesos por dos horas de ordeña o 200 mil pesos por casi todo el día. Esto ha provocado que los grupos criminales se peleen ese regenteo y tengamos ejecuciones por eso", afirma un elemento de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Hidalgo.

"A nosotros simplemente se nos hace raro que no vemos ningún camión militar cargando en las gasolineras. Sus operativos son sólo de paso y se vuelven al cuartel. Los mismos huachicoleros nos dicen que pagan a los verdes (militares)", lanza otro mando de la Policía estatal.

A pesar de la tragedia de, donde ladel ducto Tuxpan-Tula provocó la, los piquetes en esta tubería continuaron durante 2019.En enero de ese año las autoridades federales reportaron a Pemex, una de las cuales se incendió y causó el accidente el 18 de enero.En febrero aumentaron a 20 y en marzo a 40, el punto más alto de perforaciones durante el año. El reportepor Seguridad Física de Pemex.El dato contrasta con los piquetes registrados en el mismo periodo del 2018, con apenas 14 incidentes, esto esA pesar de las cifras registradas en Tlahuelilpan, hay otros municipios donde la operación de los huachicoleros es mayor.De acuerdo con cifras oficiales de Pemex, en el periodo que va de enero a septiembre,, 2.6% más que en el mismo periodo de 2018 con 338 piquetes.Otra localidad, Cuautepec de Hinojosa, donde presumen las autoridades que opera Roberto de los Santos de Jesús, "El Bukanas", desbancó del primer sitio a Tula.Autoridades de Veracruz señalan acomo uno de los que operan unaPemex contabiliza en el periodo citado de 2019 un total de 476 tomas clandestinas a ductos de Pemex, 21.7 por ciento más que en el mismo lapso de 2018 con 391 piquetes.Otros municipios que Pemex tiene como focos rojos son Atotonilco, donde se reportan 316 tomas ilegales de enero a septiembre de 2019; Tepepango con 252, Ajacuba con 246, San Agustín Tlaxiaca con 236, Tlaxcoapan con 139, Chapantongo con 110, Atitalaquia con 107 y Tepetitlán con 103."Sí hay más tomas, pero no se reportan a las autoridades, o por lo menos a Pemex, para que no las selle y sigan operando,", reconoce un superintendente de la Refinería de Tula, a condición de anonimato."Aquí, en Tula, está la mata de las tomas clandestinas", lamenta.El robo de hidrocarburos persiste a pesar de los llamados del Presidentea los pobladores de Tlahuelilpan y municipios y estados aledaños a evitar esta actividad.Autoridades militares y estatales se acusan mutuamente de laque operan en Hidalgo para la ordeña de combustible.Los señalamientos tienen al estado gobernado por Omar Fayad, en el primer lugar de piquetes a ductos de Pemex, de acuerdo con cifras oficiales de la empresa.De enero a octubre de 2019 –último reporte Pemex–, la empresa petrolera registra un alza de 102.9 por ciento de tomas clandestinas en Hidalgo, al pasar de mil 721 piquetes localizados en ese mismo periodo de 2018 a 3 mil 493 el año pasado.En esta localidad, de poco más de 20 mil habitantes, autoridades municipales y estatales aseguran que"La estrategia federal hizo que unos perdieran y otros se beneficiaran, en este caso", afirma el elemento de investigación.Policías también miran de reojo a los militares quienes, aseguran, "son celosos de sus operativos y no informan a nadie de lo que hacen".No obstante, las acusaciones van de regreso también.Fuentes de la 18 Zona Militar señalan ade estarcontra el huachicol.