Tras firma de los Acuerdos de Abraham, Gaza vive noche de cohetes y bombardeos

"Trece cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza a territorio israelí. El Sistema de Defensa Aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron ocho de ellos", informó el Ejército en un comunicado.

Israel responde



Israel bombardea Gaza tras el lanzamiento de cohetes contra su territorio. La firma de los acuerdos de relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin motivaron el ataque palestino.#DWNoticias /e pic.twitter.com/ADGU33nvQW — DW Español (@dw_espanol) September 16, 2020

A lo largo de la noche que siguió a la, que normalizan las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, milicianos palestinos en Gaza lanzaron trece cohetes a territorio israelí, que no provocaron víctimas y fueronLas alarmas antiaéreas saltaron repetidas veces en la ciudad dey otras localidades israelíes adyacentes al enclave palestino gobernado por el movimiento islamista Hamás."En respuesta, aviones de combate y helicópteros atacaron objetivos militares de Hamás", añade la nota castrense, que especifica que fueron golpeados al menos once objetivos, entre ellosAunque el brazo armado deno se ha responsabilizado de los lanzamientos de los cohetes, Israel considera al grupo responsable de todo acto hostil procedente de la franja, al ser su gobernante de facto desde 2007.El inicio de los bombardeos comenzó en el mismo momento en el que en la Casa Blanca se celebraba la ceremonia de firma de los acuerdos de Abraham, en presencia delHazem Qasem, portavoz de Hamás en Gaza, aseguró: "Los acuerdos de normalización entre EAU y Baréin con la entidad sionista (Israel) no valen la tinta con la que fueron escritos, y nuestro pueblo" seguirá "insistiendo en la lucha hasta ganar plenamente sus derechos".Las facciones y el liderazgo palestino han condenado la normalización de relaciones de los dos países del Golfo con Israel, que contradice la Iniciativa de Paz Árabe, que ofrecía la normalización a Israel solo cuando este alcanzase un acuerdo de paz con los palestinos.