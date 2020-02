Tras incendio, descubren que padres ocultaban el cadáver de una de sus hijas

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Una pareja de Phoenix (Arizona, EE.UU.) fue arrestada acusada de maltratar a tres de sus hijos adoptados y de ocultar el cadáver de uno más en el ático de su vivienda durante más de dos años, según informó AP.



Rafael y Maribel Loera, de 56 y 50 años respectivamente, comenzaron a ser investigados desde el pasado 20 de enero cuando una de sus hijas, de 11 años, se comunicó con la Policía argumentando que estaba sola y asustada en su casa. De inmediato, la pequeña fue socorrida y puesta bajo custodia de las autoridades. Nadie más se encontraba en el inmueble.



Luego de que miembros del Departamento de Seguridad Infantil se enteraron de que en ese hogar vivían dos menores más, de cuatro y nueve años, consiguieron una orden judicial y el 28 de enero regresaron a por ellos. Una hora después de esas acciones, los bomberos fueron informados de la presencia de humo en esa misma dirección y procedieron a controlar la emergencia. Durante su labor fueron recuperados restos óseos.



Aún no han sido revelados los detalles concernientes al cadáver. Al respecto, Rafael afirmó a la Policía que el cuerpo pertenecía a su hija, Anna, que se había enfermado en 2017, a la edad de 11 años, y que había fallecido de camino al hospital tras varios días de esperar antes de acudir en busca de atención. El hombre había decidido no hacer público lo ocurrido por temor a que el Estado le quitara a sus otros tres hijos.



Aunque la pareja no ha sido acusada formalmente por ese caso, se cree que maltratos cometidos por Maribel pudieron conducir al fatídico desenlace. De acuerdo con la fiscal Sarah Corcoran, la estrategia de los padres buscaba "ocultar cualquier pregunta sobre lo que le sucedió a esa niña".



Corcoran reveló que Rafael confesó haber prendido fuego a su casa en un intento por acabar con su vida. También afirmó que su esposa abusaba de los menores, golpeándolos con una escoba y un cable, pero nunca había denunciado por temor a que Maribel lo lastimara.



Las autoridades decidieron retirar las custodias de los niños a la pareja, sobre la cual pesan cargos por abuso infantil, abandono, ocultación de un cadáver e incendio provocado.