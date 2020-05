Tras intoxicación en Torreón, emiten alerta sanitaria por presencia de metanol en productos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) emitió una alerta sanitaria tras el hallazgo de la venta de metanol que se distribuyó como alcohol etílico para su uso en diversos productos como bebidas embriagantes, geles antibacteriales y dulces típicos mexicanos.



La Fiscalía de Jalisco informó en conferencia, que se investiga el origen de la producción de metanol en una empresa de la Ciudad de México y otra en Torreón, Coahuila.



Como parte de la investigación, se han asegurado por lo menos 36 mil litros del líquido en estado puro y algunos productos procesados.



En una empresa de Tesistán, municipio de Zapopan, fueron incautados 20 mil litros de metanol que comenzaban a procesarse para ser distribuidos en gel antibacterial.



Debido a la variedad de productos con base de alcohol, la Coprisjal emitió la aleta sanitaria.



Se pide al sector industrial, industria farmacéutica, productos artesanales de dulces y bebidas típicas no adquirir alcohol a granel sino solo aquel que provenga de empresas debidamente registradas y cuyo producto presente el certificado de calidad de un laboratorio establecido”, solicitó Denise Santiago, representante de Coprisjal.



Pidió además verificar inventario de proveedores relacionados con la venta de metanol como Rogelio Graza Jiménez con supuesto domicilio en avenida del Peñol 412, colonia El Pensador Mexicano, en la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.



Además, corroborar si empresas tienen certificados de calidad de alcohol expedidos por Jesús Guzman, Adelina Rodríguez B. y José Antonio Martínez de la empresa Foticlean con domicilio en Avenida Alemania 70 Bis, ex Hacienda Antigua Los Ángeles, en Torreón, Coahuila



En caso de encontrar en la facturación producto proveniente de los negocios o marcas señaladas, llamó a suspender el uso de metanol vendido como alcohol etílico como materia prima, inclusive como limpiador o solvente.



La alerta incluye la suspensión de la comercialización de cualquier lote de producto donde se usó el supuesto alcohol como materia prima, por lo que este se debe rotular como no apto para consumo humano.



El alcohol no se adulteró, sino que se vendió un alcohol por otro, a nivel nacional el alcohol se encuentra escaso y por esto algunas personas están vendiendo un tipo de alcohol por otro, no es alcohol etílico, sino metanol”, explicó la representante de Coprisjal.



Agregó que todos los habitantes de Jalisco podrían estar en riesgo, por ello se emitió la alerta sanitaria, la cual se dirige al sector industrial, sector médico y los consumidores.



Las autoridades estatales solicitaron a la población evitar el consumo de alcohol de 96 grados mezclado o puro, en ponches, rompopes o pajaretes y evitar las "friegas de alcohol" debido a que se absorbe por la piel y puede causar una intoxicación, sobretodo en niños.



Incluso prohibió consumir productos homeopáticos con base en alcohol, los cuales hay que cambiar por tratamientos “que cuenten con evidencia científica de efectividad y no tengan alcohol”.



Coprisjal ha llevado a cabo 807 visitas de verificación en abarroteras, minisúper y misceláneas en 30 municipios de Jalisco para revisar que productos cumplen con las normas de etiquetado y envasado. Resultado de las verificaciones han asegurado seis mil 256 litros de bebidas sospechosas.



Hasta este jueves, 26 personas han fallecido por el consumo de metanol que se encontraba en bebidas de la marca “El Chorrito” y se ha reportado a 79 persona afectadas por intoxicación por consumo de la bebida que produce daños a la vista y puede dejar secuelas permanentes.