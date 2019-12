Tras investigación buscan expulsar a Rodrigo Medina del PRI

"Hay que reactivar el expediente con las pruebas adicionales derivadas de lo que ahora se señala (triangulación)", señaló.



"En base a esos razonamientos y con los elementos de prueba que se tiene, veremos si es suficiente para continuar el procedimiento que hay o para iniciar uno nuevo", planteó.



"No quiero que esta vaya a ser una excusa para impugnar el proceso", reconoció.

Tras la investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apor la presunta, el priista Héctor Gutiérrez dijo quede Nuevo León.El exsecretario de Organización del tricolor recordó que desde agosto del 2016 se solicitó a ladel PRI expulsar a Medina por haber sidoEl exmandatario Medina fue señalado de presuntamente otorgar de manera indebida, que se instaló en Nuevo León durante su gestión.Gutiérrez, quien es integrante de éste órgano interno del tricolor, indicó que quizá ese proceso caducó por inacción de la Comisión, por lo que se debe reponer."Si es así (que caducó), habrá que reactivar el expediente con las pruebas adicionales derivadas de éste tipo de denuncias como la que señala el Grupo Reforma", aseveró.Pidió que en caso de ser sancionado, la autoridad federal garantice el retorno ade los recursos públicos que obtuvo Medina.El priista apuntó que ya trabaja en un análisis de los procedimientos efectuados a los ex gobernadores de Veracruz,y de Quintana Roo,, a quienes se les expulsó del partido.Explicó que en primer lugar al ex Gobernador se le suspenderían sus derechos político-electorales para después sacarlo del partido.Gutiérrez adelantó que se abstendrá de participar en una votación sobre una posible sanción a Medina, debido a que ha hecho señalamientos públicos hacia el ex Gobernador.En el esquema de triangulación señalado por la UIF habrían participado también, padre del ex Gobernador; el actual coordinador de la bancada del PRI en el Congreso,, quien creció políticamente al amparo del Gobernador, y el empresario, considerado el constructor favorito del Gobierno medinista.El priista también refirió que es muy grave que en el esquema de triangulación de recursos se señale al diputado Francisco Cienfuegos, pues es el coordinador nacional de los legisladores locales del PRI.