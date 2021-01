Tras investigación de 8 años, ¿por qué EU retiró cargos a Cienfuegos?: dice Gertz

Escuchar Nota

titular de laaseguró que Estados Unidos no tenía pruebas reales en contra dely por elloEl Fiscal General anunció qu(DEA, por sus siglas en inglés) y de todas aquellas las instituciones involucradas en el caso del exsecretario de Defensa Nacional para saber exactamente por qué se retiraron los cargos de los que se le señalaba.“Es lo primero que tenemos que investigar y e¿eh?, hay que saber por qué retiraron los cargos. ¿Por qué hace una detención, una acusación, quebranta losCualquiera que sea, no importa de quién se trate. Pero una vez que hizo todo eso le dice a su país con el que tiene la relación permanente ‘pero ahora te lo hago público y ya que te lo hice público resulta que voy con el Juez y le digo que voy a retirar todos los cargos’. Oye, ¿por qué?, ¿por qué los retiras si ‘son sólidos’?”, cuestionó.Durante una entrevistapuntó que es ilógico que se tenga una “investigación irrefutable” y después se retiren los cargos. A pesar de que ésta fue la primera acción de las autoridades de EU, ahora, cuandoel país vecino del norte ha dicho que se reserva el derecho de volver a abrir la investigación.El titular de la FGR fue enfático al decir a Grupo Radio Fórmula que las acciones que la Dcarecen de total lógica y que sólo “buscaron cómo echar la bolita”.con pruebas irrefutables, las presentasLuego dices que retiras los cargos por razones deNo, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita”, dijo al periodista.a los encargados de la investigación del titular de la Sedena durante el sexenio peñista y que no porque se trate de Estados Unidos, se permitirán este tipo de situaciones.“Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta. No lo permitiré en esta ocasión, no por mí, sino por México y sus instituciones”, destacó en la entrevista.Además,una indagatoria de narcomenudistas en Las Vegas, donde encontró a “contacto con agentes de la. Ahora, dichos personajes se habrían retractado.que una investigación que se tardó ocho años, y un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y”, insistió en la charla con Gómez Leyva.Alejandro Gertz dijo que aunque aante el caso de Salvador Cienfuegos, fue Estados Unidos quien primero lo declaró inocente y lo puso en libertad. Además, a pregunta expresa del periodista, el Fiscal argumentó qula inocencia del General fue “el hecho de quey lo declararon inocente”.“Imagínate nada más qué papel hace cualquier Fiscalía de cualquier parte del mundo si el acusador retira sus cargos y dice que la persona que acusó es inocente y el que tiene la investigación de investigar,pero no ‘le retiramos los cargos y decimos que es inocente’ […] Entonces, ¿por qué retiró los cargos?, ¿por qué lo declara inocente si dice que tenía todos esos elementos?, ¿por qué lo hace?”, prosiguió.El titular de la FGR agregó que Estados Unidos tendrá todo el derecho de defenderse y argumentar lo que considera que sucedió, pero que México hará lo mismo y después de que se lleve a juicio, se sabrá quién tiene la razón. Insistió en quey está en juego la credibilidad del país.