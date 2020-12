Tras ir a prisión por acoso a sus 83 años, Bill Cosby se niega a entrar a la ducha

Escuchar Nota

“A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo”, explicó



“Muchos de los reclusos están más preocupados por el señor Cosby debido a su edad, problemas de salud y ceguera”, mencionó.

Desde mediados de la década de los 2010, el actor, músico, autor y comediante, se ha visto envuelto en una, puesto que fue acusado por más de 60 víctimas por agresión sexual, por lo que en septiembre de 2018, fue sentenciado de tres a diez años de prisión .Pero, según reportó recientemente el importante medio, Cosby reportó que tomó la importante decisión de no bañarse en las duchas de la prisión debido a su miedo de contagiarse de coronavirus, enfermedad que es de alto riesgo y más en personas mayores.Se ha revelado también que el acto no la ha pasado nada bien en la cárcel debido al incendio que se hizo hace algunas semanas en el lugar, ya que los daños aún no son reparados, y tanto el agua, como la calefacción y las unidades de aire acondicionado en varias de las celdas, se han visto afectadas. De igual manera, reportó que está encerrado alrededor de 20 diarias y que ahora solo tiene la oportunidad de hacer una llamada de 10 minutos, de las dos de 15 minutos que anteriormente tenía permitidas.Así mismo,, quien es portavoz de, ,mencionó que hubo un brote de casos de coronavirus en el área donde está el artista, por lo que ahora se le han practicado pruebas diarias para conocer su estado de salud, señalando que incluso los presos están preocupados por su cliente.