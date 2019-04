Tras masacre en Minatitlán, AMLO defiende su memorándum

Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de abril de 2019

La actitud de quien hoy es presidente (con minúscula) es lamentable. Lejos de condenar el hecho en Minatitlán, acudir a Veracruz de inmediato o tener unas simples palabras de condolencias para los deudos, ofende y se esconde. Le quedó muy grande el cargo. #AMLORenuncia https://t.co/h9iHkzMPEg — Javier Lozano A (@JLozanoA) 21 de abril de 2019

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión.



No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí.



¡No más violencia! #Minatitlan https://t.co/bwKvteDl3t — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 20 de abril de 2019

El mensaje que quisiéramos oir: “La violencia en #Veracruz nos exige sumar en vez de restar. Nos exige convocar en lugar de dividir. Enfrentaremos el crimen con la ley en la mano, unidos, porque México no es el país de unos o de otros; es el país nuestro y así lo defenderemos”. https://t.co/rpaPucM0X7 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 20 de abril de 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que defendió, de nuevo, el memorándum que envió a las secretarías de Hacienda, Educación y Gobernación para poner fin a la aplicación de la reforma educativa, informó El Financiero "Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción", escribió.El tuit de López Obrador -el único publicado este sábado- fue criticado, pues diversos usuarios señalaron el hecho de que el presidente no se refiriera a la masacre de 13 personas acontecida la noche del viernes en Minatitlán, Veracruz.Entre los críticos se encontraron el exsenador Javier Lozano, quien reclamó que el mandatario no condenara el ataque de un grupo armado en esa ciudad.A las críticas también se unió el expresidente Vicente Fox, quien aseguró que López Obrador estaba utilizando el ataque en Minatitlán como "un trampolín para la agresión".Por otra parte, la politóloga Denise Dresser señaló que la declaración que la gente esperaba del mandatario era: “La violencia en #Veracruz nos exige sumar en vez de restar. Nos exige convocar en lugar de dividir. Enfrentaremos el crimen con la ley en la mano, unidos, porque México no es el país de unos o de otros; es el país nuestro y así lo defenderemos”.