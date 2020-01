Tras muerte de edil de Ocuilan ya se sabe quien será el suplente

Ocuilan, Estado de México.- Luego de que perdiera la vida el alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares González durante un accidente en una aeronave ultraligera, corresponderá a su suplente Vicente Rivera Fuentes asumir el cargo, según marca la ley.



José Juan Camacho, secretario del ayuntamiento explicó que debido a que continúan los servicios funerarios y la administración municipal se encuentra todavía de vacaciones, no ha sesionado el cabildo.



Comentó que será hasta este martes, cuando se restablezcan las actividades y se determine cuándo se llamará a cabildo ordinario.



“Ahorita nosotros por el sentir que estamos padeciendo en el municipio de Ocuilan hemos respetado primeramente a la decisión que asuman los familiares no queremos ahorita involucrar la cuestión, lo que se venga administrativamente por el respeto que le queremos dar a nuestro presidente municipal”, apuntó.



Adelantó que se cumplirá con los tiempos que marca la ley y le corresponderá por una ausencia definitiva que asuma el poder el suplente, Vicente Ribera Fuentes, quien actualmente no ejerce ningún cargo público y es profesor.



Asimismo, comentó que la administración seguirá con las metas que tenía el munícipe que por tercera vez gobernaba el municipio de Ocuilan la primera vez en el 2006-2009; por segunda ocasión en el 2015-2018 y esta vez que fue reelegido.



