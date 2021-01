Tras muerte de su padre, Sergio, de 11 años, se hace cargo de su abuela

Escuchar Nota

Gómez Palacio, Durango.- Con tan solo 11 años de edad, Sergio Eduardo Oliden Macías, es todo un ejemplo a seguir, pues a pesar de que perdió a su padre, él y su abuela María Novella, quien se encuentra delicada de salud, han salido adelante pese a las limitantes económicas.



Sergio Eduardo a su corta edad se ha convertido en el "hombrecito del hogar", ya que desde antes de las 7:00 de la mañana se encuentra de pie para darle el medicamento a su abuela de más de 60 años, después comienza a preparar los alimentos para el desayuno, limpiar la casa y por último realizar sus tareas en línea.



Para la señora María, la pérdida de su hijo fue un golpe muy fuerte, lo que provocó que perdiera las ganas de vivir y que su salud se deteriorara, pero gracias al apoyo del pequeño Sergio le ha hecho comprender de la responsabilidad que tiene al quedar como tutora.



A pesar de que viven de un casa humilde en la colonia Ampliación Los Álamos y contar con lo necesario para atender las necesidades básicas, los ladrones hicieron de las suyas hace más de tres semanas al ingresar a la casa y robar la tablet con la que realizaba sus trabajos de la escuela.



Asegura que el tiene que ir a visitar a su mamá pues desde la muerte de su padre, no ha ido a verlo. Sin embargo, el no quisiera ir a vivir con su madre, pues argumenta "no alcanza el dinero".



Ahora que terminen las vacaciones decembrinas, la preocupación para la señora María y el pequeño Sergio volverán al no contar con una herramienta digital para realizar sus tareas. Si usted gusta apoyar, puede comunicarse al 871 590 5959.



Con información de Milenio Laguna.