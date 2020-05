Tras muerte de tres compañeros, médicos abandonan área de Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El área exclusiva para atender pacientes por Covid-19 en el hospital del IMSS de la zona 13 en Matamoros, Tamaulipas, fue cerrada ante un paro labores por los médicos asignados, al acusar a la dirección de una serie de negligencias que ha provocado la muerte de tres de sus compañeros.



El ultimo deceso de ocurrió este miércoles y se trata del ginecólogo Jaime Hernández Rodríguez que debido al Covid-19 y diversas complicaciones de una enfermedad ya no pudo recuperarse.



Los doctores, enfermeras y demás personal tuvieron conocimiento de su muerte por lo que de inmediato hicieron del conocimiento a sus superiores de ya no trabajar más en el área y abandonarla.



La puerta de acceso a la zona de atención quedó abierta.



Los superiores se vieron obligados a sacar cuatro mujeres y un hombre y trasladados a la clínica regional de Reynosa.



Extraoficialmente se manejó que la clínica atenderá solo a sospechosos y una vez confirmada la prueba mandarlos a Reynosa donde serán internados.



La Delegación del Seguro Social en Tamaulipas dijo que por el momento no tienen una postura para hablar del tema.



La suspensión de atención en la zona exclusiva para estos pacientes se basa en una protesta contra la dirección de la clínica al acusarlos de ser negligentes en los protocolos de bioseguridad lo que ha provocado el contagio de cerca de 40 trabajadores, cobrando la vida de un urgenciólogo, un farmacéutico y el ginecólogo.



Matamoros es uno de los municipios del estado que se encuentra en los premios lugares con 248 casos por Covid-19 además de 28 defunciones.



Recientemente el municipio se ha visto obligado a redoblar esfuerzos con Sedena, Semar, Secretaria de Salud y otras instituciones para concientizar la gravedad y el eminente peligro en que la población se encuentra expuesta.