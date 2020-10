Tras no recibir salarios, sindicalizados de Interjet emplazan a huelga

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante el incumplimiento del pago de salarios y vales de despensa, el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sección 15, que representa a los empleados de Interjet, emplazó a huelga a la aerolínea para el 20 de octubre en caso de no realizar las respectivas liquidaciones.



En un comunicado que el sindicato envió a los trabajadores afectados, señaló que la semana pasada tuvieron una reunión con la empresa ante autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde exigieron una explicación por la falta de pagos que según pactaron se realizarían el pasado 7 de octubre.



“La representación sindical manifestó que es inaudito que haya tan poca seriedad en los compromisos de pago que se adquieren con sus trabajadores, aún y cuando estos son documentados en minutas levantadas ante las autoridades laborales. La empresa se disculpó por no haber podido realizar los pagos respectivos, señalando de manera informal, (ya no en un acta pues temen quedar mal de nueva cuenta) que el martes 13 de octubre es probable que sean cubiertas las dos quincenas atrasadas con la posibilidad de cubrir salarios conforme tengan dinero”.







Por ello, dijo la representación sindical, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el objetivo de darle seguimiento a este compromiso, los citó de nuevo para el 13 de octubre. “Hemos seguido dialogando con los accionistas de la empresa y ellos nos ratifican que van a poner a volar la compañía, que están realizando todas las gestiones para que puedan llegar a negociaciones satisfactorias con las autoridades, para que la inyección de dinero ingrese directamente a la operación y así generar los ingresos suficientes para cubrir todos sus adeudos.



“Ante este escenario incierto, el camino que ha optado la organización sindical es el legal; nuestros derechos se están reclamando ante la autoridad laboral por medio del emplazamiento a huelga y en el cual nos señalaron fecha de audiencia para el 16 de octubre de este año ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha de estallamiento el 20 de octubre del 2020 a las 10:00 horas, previa aprobación que se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa”.



La sección 15 del sindicato que representa a los trabajadores de Interjet, exhortó a los accionistas de la aerolínea para que “apresuren las negociaciones, si nos necesitan ahí estaremos, sólo sean solidarios y hagan el esfuerzo de pagar las quincenas y vales de despensa para comer y podernos trasladar al trabajo” añadió.