Tras participar en un peligroso reto de TikTok, joven de 15 muere

Estados Unidos.- Una joven de 15 años murió en Oklahoma luego de haberse provocado una sobredosis de un medicamento contra las alergias. Esta muerte derivó del “Benadryl Challenge”, un reto de TikTok donde se incita a los jóvenes a consumir el medicamento antihistamínico por uno de sus efectos secundarios: las posibles alucinaciones.



La muerte ocurrió a finales de agosto; la menor de solo 15 años de edad habría tomado una dosis letal de Benadryl, según lo informó un estación local de Oklahoma.



El reto habría nacido en la red social TikTok, donde los jóvenes se incitarían mutuamente a provocarse alucinaciones con este medicamento. El problema, según advirtió Scott Schaeffer, director del Centros de Control de Envenenamientos de Oklahoma, es que la dosis que produce estas alucinaciones es muy cercana a la dosis letal del medicamento.



Según señalaron autoridades sanitarias, quien consume altas dosis de difenhidramina, nombre de la sustancia activa de este medicamento, corre peligro de sufrir convulsiones o un ataque cardiaco.



Esta muerte no sería el primer caso del “Benadryl Challenge” que llega a los titulares de noticias y a los hospitales: apenas en mayo, 3 jóvenes de Fort Worth, Texas, habrían sido hospitalizados tras haberse provocado una sobredosis del medicamento.



“No subestimen cuán peligroso es el Benadryl solo porque está disponible sin prescripción, eso no significa que no pueda matarte si tomas demasiado”, advirtió el médico David Juurlink, del departamento de Toxicología de la Universidad de Toronto.



