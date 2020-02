Tras pedirle despedir a asesores, dimite ministro de finanzas británico

Escuchar Nota

Londres.- Sajid Javid renunció hoy como ministro de finanzas (chancellor) de Reino Unido, luego de que el primer ministro británico Boris Johnson le pidió que despidiera a todos sus asesores.



Javid estuvo en el cargo desde el verano y se ha enfrentado repetidamente con el asesor principal de Johnson, Dominic Cummings.



Fuentes del exministro filtraron que el primer ministro le dijo que tenía que despedir a todos sus asesores especiales y reemplazarlos con los suyos para formar un solo equipo.



El exministror dijo que "ningún ministro respetuoso aceptaría esos términos”.



Durante las elecciones generales del año pasado, Johnson se comprometió a mantener a Javid, pues a su juicio realizaba “un excelente trabajo”.



Esta renuncia se asemeja a la inesperada salida del exministro de Hacienda, Nigel Lawson, cuando Margaret Thatcher era primer ministra británica. Su renuncia entonces generó una reorganización del gabinete a tan solo cuatro meses de establecerse.



Desde la cuenta oficial de Twitter del primer ministro, se confirmó que Rishi Sunnak será quien supla a Javid como canciller de hacienda. The Guardian calificó su llegada como “extraordinaria” pues, aunque ha sido jefe del Tesoro, no era miembro del gabinete sino sólo un ministro con derecho a asistir.



Entre otros movimientos citados por BBC están que el secretario de Irlanda del Norte, Julian Smith, y la secretaria de negocios, Andrea Leadsom, serán despedidos.



De igual forma, quedarán fuera de los planes gubernamentales la ministra de vivienda, Esther McVey, y la secretaría de Medio Ambiente, Theresa Villiers.



Los cambios que realiza el primer ministro británico están enfocados en perfilar la estrategia para negociar con la Unión Europea (UE) los detalles de la salida del Reino Unido del bloque europeo.



Según The Sunday Telegraph, el polémico asesor Cummings, realiza una reforma radical para contratar y despedir funcionarios, de forma que pueda garantizar que los empleados públicos cumplan los planes del gobierno.