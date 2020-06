Tras perder la memoria, ‘Malcolm el de enmedio’ vende aceite para sobrevivir

Escuchar Nota

En México es sumamente popular y querida, pues se ha transmitido en varias ocasiones por Canal 5 desde el año 2000 hasta la fecha, marcando por completo a varias generaciones de niños y jóvenes, quienes han reido y llorado con Malcolm, Lois, Dewey, Reese, Francis y Hal.La divertida serie fue protagonizada por el actor, músico, escritor y productor estadunidense Frankie Muniz, quien alcanzó rápidamente la fama mundial gracias al personaje que inició a la edad de 13 años; sin embargo,​A principios de la década de los 2000, Frakie Muniz fue muy popular en Estados Unidos y protagonizó grandes éxitos en el cine como El agente Cody Banks y Un gran mentiroso, pero al finalizar Malcolm el de enmedio, Muniz​El actor también tuvo una faceta de pintor, piloto de carreras profesional y como músico, siendo baterista de las bandas de rock, You Hang Up y Kingsfoil, mánager, y actualmente trabaja con el dúo electrónico indie Astro Lassoy.Sin embargo, al alejarse cada vez más de la actuación, con quien se casó el pasado 21 de febrero."Las palabras no pueden expresar nuestra gratitud por todos los pedidos que hemos recibido en las últimas semanas. A mi esposa y a mí nos hacen sentir extremadamente queridos", expresó el actor sobre su negocio.