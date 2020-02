Tras persecución arrestan a sujeto

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Durante una persecución realizada la tarde del martes, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un hombre que era buscado por US Marshalls.



Se trata de Santos Quisma de 33 años de edad, un residente local con amplio historial criminal de acuerdo al jefe de diputados del sheriff Roberto de León.



El arresto de Quisma se derivó después de que las autoridades federales lo detectaron a bordo de una unidad blanca en la que presuntamente viajaban varias personas en áreas de Deer Run.



No establecieron motivo de la orden de arresto pero se trata de un requerimiento federal y va a ser entregado en su momento a los US Marshalls.