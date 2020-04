Tras polémica, Kimberly Loaiza reaparece en redes; así reaccionó JD Pantoja

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de quemostrara las pruebas de la supuesta infidelidad de, eldio a conocer a través de un video su rompimiento con, pues dijo que le había mentido y tratado mal. Tras la polémica, lasorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales.A través de sus historias deagradeció a todos aquellos que le han mandado mensajes de apoyo. Sin embargo, fueron una serie de fotografías junto a su pequeña hija lo que más sorprendió a sus seguidores.En las fotos, aparece la artista abrazando y cargando a su hijade casi un año de edad, pues con un corto mensaje demostró que es lo más importante en su vida y la que le da la energía suficiente para seguir adelante. Minutos después de su publicación, Juan de Dios Pantoja reaccionó con un nostálgico comentario.Por su parte, Juan de Dios Pantoja escribió "Las amo", junto a emoticones de caritas con lágrimas y un corazón roto, a lo que algunos seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo.Días antes,había anunciado a través de su cuenta deque volvería a realizar videos enpor sus fans, aunque tenía poca energía para hacerlo tras el escándalo de su ahora ex pareja JAsimismo, la influencer compartió un video en Instagram en el que invita a quedarse en casa por la pandemia de covid-19 a través de una canción viral.Con un video titulado "", elconfesó quele pidió un tiempo, pues resultó afectada después de ver varias pruebas de su infidelidad, en donde se descubrió que Juan de Dios grababa a algunas mujeres mientras mantenían encuentros íntimos.“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada", confesó el youtuber.Información de Milenio