Tras polémica, se reúnen Kylie Jenner y Jordyn Woods

Dos semanas después del drama con Tristan Thompson, Kylie Jenner y Jordyn Woods volvieron a verse.Una fuente aseguró para E! News que la socialité y su amiga de la infancia estuvieron en el restaurante Pedalers Fork de Calabasas."Parecía muy casual y ambas estaban teniendo una discusión mientras comían", compartió la fuente, quien reveló estar en el lugar.Esta es la primera vez que las dos estrellas de reality se reúnen en público desde que se reveló que Woods y la ex pareja de Khloé Kardashian se dieron un beso el fin de semana del Día de San Valentín."Kylie está pasando por un momento muy difícil. Está devastada y emocional", dijo otra fuente cercana. "Ella no quiere creer que esto pudo haber sucedido. Quería darle a Jordyn la oportunidad de explicarse. Ella no sabe qué hacer. Está sorprendida y confundida".