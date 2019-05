Tras reunión con Segob, trabajadores del ISSSTE anuncian marchas

Trabadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) marcharon sobre Reforma hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), por los despidos de trabajadores.Tras una reunión con autoridades anunciaron que este martes habría movilizaciones en la ciudad y en varios estados.Previamente, el contingente de aproximadamente 200 personas salió del Ángel de la Independencia con dirección a la Segob.Los trabajadores del sindicato rechazan los despedidos en los últimos días del área de Turismo del ISSSTE.Los asistentes a la marcha gritan consignas y con pancartas piden el cesen de los despidos y la reinstalación en sus puestos de trabajo.Paseo de la Reforma permaneció cerrado con dirección a La Villa y tras varios minutos fue reabierta.El contingente llegó a General Prim a la altura de Abraham González, por lo que se recomienda usar avenida Chapultepec como alternativa vial.Carlos Alberto Hernández, secretario general del Sindicato Independiente del ISSSTE, señaló que alrededor de 70 empleados agremiados fueron despedidos y que alrededor de 200, que no integran su movimiento, fueron cesados."El 16 de mayo, en TurISSSTE, 70 fueron despedidos indignamente porque desarmaron oficinas, quitaron equipos y ya no los dejaron entrar y les ofrecen indemnización de 50 60 por ciento, es un atropello", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.El líder gremial añadió que tienen conocimiento de que alrededor de 10 mil trabajadores serán despedidos en próximos días."Eso no nos lo hizo saber nadie, tienen es información guardada, pero hay autoridades de las cuales tenemos esa información", puntualizó.La comisión del ISSSTE, encabezada por Carlos Alberto Hernández Nieto, fuere recibida por la directora de atención ciudadana de Gobernación.Dijo que por el momento pararan los despidos en lo que realizan las siguientes mesas de diálogo.