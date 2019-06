Tras secuestro de Norberto, estudiantes tienen miedo: rector

Tras el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, los estudiantes se encuentran con miedo para asistir a la escuela, afirmó el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez.En entrevista con Francisco Zea, para Grupo Imagen, Martínez externó que los estudiantes del plantel han externado que no se sienten seguros y que padecen el síndrome del “superviviente”, al manifestar “por qué no fui yo” o “pude haber sido yo”."Somos una comunidad que está triste, a mí me duele muchísimo ver los comentarios de mis estudiantes que no se sientan seguros. También somos víctimas, no somos su familia biológica, pero somos víctimas”, expresó.Ante ello, el rector señaló que no se trata de un tema político, sino de trabajar en conjunto autoridades del gobierno, sociedad y universidades.Informó que ofreció a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyo para generar protocolos y evitar otro caso como el de Norberto."Lo que le pasó a Norberto, le puede pasar a cualquier estudiante, de cualquier universidad, la policía tiene una burocracia tremenda", aseguró.Reiteró en que sí los policías no supieron actuar, fue por falta de capacitación para preservar la escena del crimen.