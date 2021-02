Tras separarse de su esposa decide quitarse la vida en la Mirasierra

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al no soportar el haberse separado de su esposa, un hombre de 25 años decidió poner fin a su vida en su domicilio de la colonia Mirasierra, hecho que provocó la movilización de distintas corporaciones.



El fallecido fue identificado como Erick de Jesús Alvarado García, quien minutos antes de las 7:00 horas de este jueves, fue localizado sin vida en su vivienda, ubicada sobre la calle Tacana, en el referido sector.



Se informó que el joven había utilizado algunas camisas para atarlas a su cuello y colgarse de la protección de la ventana del baño, por lo que al percatarse de que la puerta estaba cerrada, su padre la abrió por la fuerza y realizó el hallazgo.







El hombre desató a su hijo y trató de hacerlo reaccionar, sin embargo al no lograrlo solicitó ayuda a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y a partir de una valoración confirmaron que Erick ya no tenía signos vitales.



Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del deceso y se entrevistaron con los deudos, quienes señalaron que el joven se encontraba deprimido tras haberse separado de su esposa y sus dos hijos.



La vialidad permaneció acordonada y cerrada a la circulación, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba los peritajes correspondientes en el inmueble.



Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley.