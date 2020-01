Tras ser rechazada en el HG, hondureña da a luz en Casa del Migrante

Escuchar Nota

“Se me reventó la fuente, bote sangre y en eso se me vino el niño, dos veces le puje y el niño se me vino con todo y placenta… Me puse nerviosa porque nunca me esperé eso y me emocioné también”, comentó a Zócalo Maritza.



“No estábamos preparados nadie, ni el personal, ni los huéspedes en el albergue, para atender un parto, estábamos fiados en que la atención iba a ser en el Hospital y nos agarró a todos de improviso".



“Ayer (sábado) poco después de las 9 de la noche sus contracciones ya eran de una duración de menos de cinco minutos, entonces decidimos mandarla al hospital, llegaron a urgencias, la revisaron y le dijeron que mejor se regresara a la Casa del Migrante, que estaba en la semana 40 con dos días y pero que podría tardar hasta tres días más, entonces le dicen cuando empiece a dilatar se viene para acá… Como a las 4 de la mañana se comunica conmigo la Psicóloga y me dice que Maritza tuvo su parto a las 3:30 o 3:45 de la mañana en el dormitorio de mujeres de la Casa del Migrante”, detalló José Luis Manzo.



“La ginecóloga de turno la revisó, y por criterios de hospitalización y de acuerdo a la evolución de su trabajo de parto considero que no era momento de internamiento… Nosotros siempre hacemos un proceso de investigación en el cual ahorita estamos recabando la información, estamos entrevistando también a la paciente Maritza y a la ginecóloga que estuvo en el turno de guardia y el expediente clínico y de ahí se determinará si existió una alguna omisión en la atención”, puntualizó Jorge Soto.

, una joven de origen hondureño, dio a luz a su primer hijo auxiliada por Marlene, una de sus compañeras de habitación, quién a pesar de los nervios que tenía, hizo lo que estuvo a su alcance para atender el parto que se dio durante las primeras horas del domingo., señaló que Marlene, quién ayudo en el alumbramiento del bebé, quedó en shock, pues no se imaginó que todo ocurriría en cuestión de minutos y que incluso la acompaño al hospital con las manos ensangrentadas.Agregó que durante la noche del sábado la joven de 24 años comenzó con las contracciones por lo que fue llevada al Hospital General para que la revisaran, sin embargo, el médico de guardia la regresó.y posteriormente los trasladaron al Hospital General, para revisarlos y descartar cualquier situación de cuidado, sin embargo, una vez ahí, tuvieron que esperar algunas horas en el área de tococirugía, pues no había camas disponibles.y será en el transcurso de este lunes cuando ambos sean dados de alta. El bebé varón, que de acuerdo a su madre llevará el nombre de Carlos Joan, pesó 2 kilos 900 gramos y midió 48 centímetros, señaló que el Hospital General incurrió en un acto de discriminación, al regresar a la joven migrante a pesar de que ya tenía indicios de trabajo de parto.“Otra muestra de discriminación de los sectores empobrecidos y vulnerables que no tienen para pagar derechos que deberían ser garantizados por el Estado Mexicano” cita la publicación.Con respecto a lo ocurrido alrededor de la atención y parto de joven migrante hondureña,, señaló que investigarán acerca del porque el ginecólogo de guardia no dejo internada a Maritza, a pesar de que horas antes se presentó en el nosocomio con las primeras señales de parto.